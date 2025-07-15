Зарубежные СМИ: Какими будут шаги ЕС в торговой войне с США?

Брюссель утвердил список ответных пошлин на товары из США на сумму €72 млрд. В перечень вошли автомобили, бурбон и самолеты Boeing, пишет Bloomberg со ссылкой на документ Еврокомиссии. Также планируется ввести дополнительные тарифы на американское медицинское оборудование, химикаты, пластмассы и сельхозпродукцию. Контрмеры примут, если Брюсселю и Вашингтону не удастся достичь торгового соглашения к 1 августа, и тогда вступят в силу 30-процентные пошлины в отношении товаров из Евросоюза. Ранее именно такие тарифы анонсировал Дональд Трамп, добавив, что «никаких отсрочек не будет». Если переговоры провалятся, практически вся торговля между США и Европой будет свернута. Как пишут СМИ, это приведет к значительным переменам в мировой экономике. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Изначально Брюссель планировал ввести ответные пошлины на американские товары стоимостью в €21 млрд, но после обсуждения сумма увеличилась более чем в три раза. Как сообщает The Guardian, заявления Дональда Трампа о 30-процентных тарифах стали неожиданностью для Еврокомиссии, чиновники были уверены, что соглашение с Вашингтоном о 10-процентной ставке на импорт из ЕС было уже почти достигнуто. 14 июля комиссар по торговле Марош Шефчович заявил, что решение Белого дома практически ставит крест на экономическом сотрудничестве США и Европы. По его словам, сейчас трансатлантический торговый оборот составляет около €4,5 млрд в день.

Чиновник также призвал Канаду и Японию скоординировать с Брюсселем политику реагирования на «непредсказуемые пошлины Трампа». Предполагается, что контрмеры можно реализовать в рамках G7. ЕС также стремится заключить соглашение с 11-ю странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В итоге США могут остаться без ключевых партнеров и проиграть в торговой войне, заключает Politico.

Последствия ощутят на себя и обычные американцы, предупреждает CNN. Больше всего подорожают медицинское оборудование и хирургические принадлежности: в прошлом году объем их поставок в США достиг $16 млрд. Также вырастут цены на вина из Франции, Италии и Испании. Против 30-процентных пошлин выступили и в американском совете по крепким спиртным напиткам, производители опасаются ответных мер Евросоюза.

14 июля европейский индекс STOXX 600 закрылся незначительным снижением, отыграв почти все потери. Тогда же Трамп заявил, что Вашингтон все еще открыт для переговоров. Инвесторы тем временем пытаются оценить, удастся ли предотвратить угрозу по введению 30-процентных пошлин. В целом рынок положительно отреагировал на слова президента США, подытоживает телеканал CNBC.

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