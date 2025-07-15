С начала года в Челябинской области 40 детей пострадали в ДТП с питбайками

С начала года в Челябинской области зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в результате которых два ребенка погибли, а 40 получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по Челябинской области.

В Верхнеуральском районе сотрудники Госавтоинспекции провели рейд, направленный на контроль за водителями питбайков. В результате операции было остановлено четверо нарушителей, не имеющих прав на управление транспортными средствами. Все питбайки были эвакуированы на специализированную стоянку, сообщает пресс-служба УМВД России по Челябинской области.

В отношении родителей двоих несовершеннолетних правонарушителей составлены административные материалы по ч. 3 ст.12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством без прав).

Евгения Пономарева