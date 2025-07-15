Прокуратура начала проверку по факту ДТП с тремя погибшими в Горном Алтае

Прокуратура Майминского района Республики Алтай проводит проверку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла женщина и ее двое несовершеннолетних детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, сегодня, 15 июля, около 15.00 на Чуйском тракте возле памятника Вячеславу Шишкову водитель автомобиля Nissan Serena выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовой автомобиль Shacman. В результате ДТП погибли три пассажира легковушки. Остальные участники аварии, включая водителей обеих машин, были госпитализированы.

«По итогам проверки при наличии оснований прокуратурой района будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования»,— заверили в надзорном ведомстве.

Михаил Кичанов