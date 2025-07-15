В Ярославле на здании вуза сделали подсветку

На здании приемной комиссии Ярославского государственного технического университета смонтировали архитектурно-художественную подсветку. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Это наш подарок вузу в год его 80-летия. На фасаде установили почти 270 светильников, которые подчеркивают архитектуру здания и делают его еще более выразительным и привлекательным»,— сообщил господин Евраев.

Он добавил, что к настоящему моменту украсили не все здание, продолжить работы вуз сможет сам. «Ъ-Ярославль» сообщал, что также подсветку сделали на зданиях школы №49 в Ярославле и администрации Гаврилов-Ямского округа, а также на мосту через реку Юхоть в Большесельском округе.

Алла Чижова