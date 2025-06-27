В Ярославской области подсветили школу, администрацию округа и мост

Завершены работы по устройству архитектурно-художественной подсветки на зданиях школы №49 в Ярославле и администрации Гаврилов-Ямского округа, а также на мосту через реку Юхоть в Большесельском округе. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Школа №49 Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Здание администрации Гаврилов-Ямского округа Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Мост через Юхоть Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Следующая фотография 1 / 3 Школа №49 Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Здание администрации Гаврилов-Ямского округа Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Мост через Юхоть Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Также подсветка появилась на здании Банка России на улице Комсомольской в Ярославле, эти работы выполнялись по договоренности с финансовой организацией. По словам министра регионального развития Евгения Чуркина, подсветка на зданиях делается, в том числе, для «формирования гармоничного и эстетичного облика населенных пунктов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что Волжский мост в Рыбинске подсветят за 158 млн руб. Сейчас ведется поиск подрядчика.

Алла Чижова