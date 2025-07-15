Минздрав США поменяет рекомендации по здоровой диете в пользу насыщенных жиров

Минздрав США опубликует новые рекомендации по здоровой диете для американцев. В них будет учтено «быстро растущее число научных доказательств важности потребления белков и жиров в большем количестве». Об этом заявил министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший на мероприятии, организованном Министерством сельского хозяйства для представителей молочной индустрии страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Кеннеди-младший

Фото: Nick Oxford / Reuters Роберт Кеннеди-младший

Фото: Nick Oxford / Reuters

«Я вырос в мире, где молоко было самым здоровым продуктом. А в последние пару десятилетий идут сплошные нападки на цельное молоко, сыр и йогурт»,— сказал министр. Слова господина Кеннеди-младшего приводит USA Today.

Заявление министра поддержал глава Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) Марти Макари. Он заявил, что «изменение рекомендаций по здоровой диете в США — возрождение здоровья в Америке». «Не будет больше у нас сломанной пищевой пирамиды и продолжавшейся 70 лет демонизации натуральных насыщенных жиров»,— убежден господин Макари.

Как следует из заявлений двух чиновников, в диете американцев появится больше продуктов с высоким содержанием белков и насыщенных жиров, которые есть в натуральных молочных продуктах, в то время как до сих пор рекомендовалось потреблять меньше жиров. Многочисленные научные исследования указывают, что потребление насыщенных жиров способствует развитию болезней сердца. Между тем, как заявил господин Макари, новые рекомендации по здоровому питанию «будут опираться на науку, а не на медицинскую догму». Новые рекомендации обязательны в том числе для организации питания в школах, больницах, социальных программах помощи.

Алена Миклашевская