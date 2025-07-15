СКР окончил расследование по делу попытке взорвать судью в Бердянске

В Запорожской области закончили расследование уголовного дела о попытке взорвать судью Виталия Ломейко в городе Бердянск в Запорожской области. Обвиняемыми проходят бывший городской прокурор Максим Святенький и его помощник. Им вменяют три статьи террористической направленности, а также незаконное изготовление взрывчатки.

30 сентября прошлого года преступники прикрепили самодельную взрывчатку к днищу машины господина Ломейко. Через два дня взрывчатка заранее детонировала, почти полностью уничтожив автомобиль и повредив ближайшие дома. В результате никто не пострадал.

Позже один из фигурантов попытался скрыться в Белоруссии, однако его задержали сотрудники ФСБ. Второго преступника поймали в Запорожской области. Во время допроса диверсанты рассказали, что действовали по указанию Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны. За теракт им обещали заплатить $10 тыс.

Виталий Ломейко стал единственным судьей Запорожской области, который продолжил свою работу после перехода Бердянска под контроль ВС РФ в начале спецоперации. "Ъ" сообщал, что кроме денежного вознаграждения, в ГУР обещали помочь господину Святенькому с трудоустройством на Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Террорист Святенький».

Никита Черненко