Совет ISU отказал фигуристке Жилиной в переходе в сборную Азербайджана

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отказал российской фигуристке Веронике Жилиной в переходе под флаг Азербайджана. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

В марте стало известно, что спортсменка планирует представлять сборную Азербайджана со следующего сезона. В мае Жилина опубликовала в социальных сетях фотографию с азербайджанским паспортом.

17-летняя Жилина тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В сезоне-2022/23 фигуристка на юниорском уровне стала победительницей финала Гран-при России, а также завоевала серебряную медаль первенства России. На протяжении двух последних сезонов Жилина не принимала участия в соревнованиях из-за травм.

Таисия Орлова