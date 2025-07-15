В Москве перекрыто движение транспорта на Дмитровском шоссе из-за ливня

На Москву обрушился ливень с грозой. На Дмитровском шоссе в районе дома 62 затопило проезжую часть. Движение транспорта там полностью перекрыто, сообщила столичная Госавтоинспекция. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Дептранс уточнил, что дорожная обстановка в городе стабильная и оценивается в 5 баллов. Во второй половине дня ожидаются затруднения движения на внешней стороне ТТК от Рижской до Савеловской эстакады, в районе Лужнецкой эстакады, а также в районе Тульской эстакады в оба направления.

МЧС предупредило, что очень сильный дождь с градом и усилением ветра до 18–23 м/с может продлиться до конца дня. В Москве и Подмосковье действует оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозу Росгидрометцентра, сегодня в столице будет 28–30°C (в Подмосковье — 25–30°C). 16 июля температура в Москве немного опустится — до 25–27°C (по области — 23–28°C), также местами возможны дождь с грозой и градом.