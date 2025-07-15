В Екатеринбурге часть сотрудников метро переведут на четырехдневную неделю

Часть сотрудников метрополитена в Екатеринбурге переведут на четырехдневную рабочую неделю, заявили порталу ЕАН в городской администрации. Власти уточнили, что рабочие часы сократят только сотрудникам аппарата управления и только по их желанию. В мэрии не объяснили, с чем это связано. Линейный и производственный персонал метро продолжит работать в прежнем режиме.

Местный портал E1.ru пишет, что работники опасаются уменьшения зарплат из-за сокращения рабочего времени. Изменится ли на деле система оплаты труда, неизвестно.

Идея сокращенной рабочей недели обсуждается в России не первый год, но по факту остается малореализованной. По данным весеннего опроса SuperJob, пока только 1% работодателей внедрили сокращенный график, а 94% работодателей не планируют подобных изменений.