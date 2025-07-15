На месторождении в Иракском Курдистане остановлена добыча нефти после удара БПЛА

На нефтяном месторождении Сарсанг в Иракском Курдистане произошел взрыв, после чего там была приостановлена добыча. Министерство природных ресурсов заявило, что взрыв был вызван атакой БПЛА, сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Azad Lashkari / Reuters Фото: Azad Lashkari / Reuters

Министерство назвало инцидент «террористическим нападением». Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за ЧП. Источники в органах безопасности заявил агентству, что беспилотник был запущен с территории, которую контролируют поддерживаемые Ираном ополченцы. По словам одного из инженеров-нефтяников, работающего на месторождении, на месте были видны клубы дыма.

Оператор месторождения, компания HKN Energy, заявила, что добычи приостановили на время тушения пожара, никто не пострадал. Компания уточнила, что ведется расследование и оценка ущерба. По данным аналитиков Offshore Technology, сейчас на месторождение Сарсанг приходится около 1% суточной добычи Иракского Курдистана.

Иракский Курдистан — автономный регион на севере Ирака. Вчера два беспилотника упали на территорию местного нефтяного месторождения Хурмала, которое расположено недалеко от города Эрбиль. Был поврежден водопровод. Повлияло ли это на добычу, неизвестно, писало Reuters.