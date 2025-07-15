Кафе «Версаль» в Екатеринбурге приостановило работу после отравления посетителей

В Екатеринбурге временно закрыли кафе «Версаль», в котором массово заразились сальмонеллезом студенты Уральского государственного юридического университета. Об этом сообщили «РИА Новости» в банкетной службе заведения.

«На данный момент ничего точного сказать не могу, потому что результаты еще не готовы, нужно время. Но и мы проводим проверки, и нас проверяют — продукты питания и сотрудников, это стандартная процедура»,— уточнил собеседник агентства.

После банкета зарегистрирован 21 случай острой кишечной инфекции. 12 человек госпитализированы в инфекционное отделение больницы. Состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести.

Возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК), сообщили в управлении СКР по Свердловской области.