Более десяти человек попали в больницу из-за отравления в кафе Екатеринбурга

12 посетителей кафе «Версаль» в Екатеринбурге госпитализированы в инфекционное отделение с сальмонеллезом. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области. В управлении СКР по региону добавили, что пострадавшие — выпускники Уральского государственного юридического университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Richmondrest Фото: Richmondrest

«В настоящее время они находятся под наблюдением врачей, получают необходимое лечение по показаниям, состояние пациентов удовлетворительное»,— пишет пресс-служба минздрава в Telegram-канале. Контроль над ситуацией взяла министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

По данным СКР, в заведении проходило частное мероприятие выпускников свердловского ВУЗа. После банкета они почувствовали себя плохо и обратились в больницу. Возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК).

В марте в Екатеринбурге закрыли детский сад из-за вспышки сальмонеллеза. С 3 по 10 марта инфекцию выявили у 16 воспитанников из разных групп. О ситуации доложили председателю СКР Александру Бастрыкину.