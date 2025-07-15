Нападающий Мальцев подписал пробный контракт с «Локомотивом»

Форвард Максим Мальцев подписал пробный контракт с ярославским ХК «Локомотив». Соглашение будет действовать до 31 августа 2025 года. Соответствующая информация отражена на сайте КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

20-летний Мальцев — воспитанник «Локомотива», с 2021 по 2024 год выступал за молодежки «Локо» и «Локо-76», в минувшем сезоне играл в чемпионате Беларуси за команду «Динамо-Молодечно».

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал о подписании нападающего Илья Роговского. С ним также заключен пробный контракт до 31 августа 2025 года.

Алла Чижова