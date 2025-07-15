Теплоэнергетики во вторник проведут испытания сетей в трех районах Петербурга

Во вторник, 15 июля, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и АО «ТЭК СПб» запланировали проведение гидравлических испытаний сетей в трех районах Петербурга. Трубопроводы проверят на плотность и прочность в преддверии нового отопительного сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Кировском районе проверке подвергнутся магистральные, распределительные и внутриквартальные сети, находящиеся в зоне теплоснабжения 4-й Кировской котельной, включая жилые дома, между Межевым каналом, набережной реки Екатерингофки, Гапсальской, Невельской и Шотландской улицами.

В Красногвардейском районе испытания коснутся трубопроводов на территории, ограниченной Екатерининским проспектом, Салтыковской дорогой, ж/д путями у Пискаревского проспекта, Бестужевской улицей, проспектом Энергетиков, шоссе Революции, улцей Петра Смородина, Большой Пороховской и проспектом Металлистов.

В Василеостровском районе в зону работ входят тепловые сети, проходящие по улицам: Детская, Камская, Беринга, Донская, Весельная, Шевченко, Карташихина, Наличная, Нахимова, Опочинина, Гаванская, Репина, Канареечная, Гаванская, Остоумова, Карташихина, Шевченко, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 13-я, 14-я, 15-я, 16-я, 17-я, 18-я, 19-я, 20-я, 21-я, 22-я, 23-я, 24-я, 25-я, 26-я, 27-я, 29-я, Косая, Кадетская, Кожевенная линии, проспектам: Большому, Среднему, Малому, Среднегаванскому, переулкам: Тучкову, Бугскому, Волховскому, Академическому, Биржевому, а также набережным: Университетской, Макарова, реки Смоленки, Лейтенанта Шмидта и Шкиперскому протоку.

На время проведения работ давление в трубопроводах увеличивается до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В целях безопасности температуру воды в трубах снижают до 40 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в целом на этой рабочей неделе, с 14 по 18 июля, теплоэнергетики проведут в общей сложности 37 гидравлических испытаний в десяти районах Санкт-Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти.

Андрей Цедрик