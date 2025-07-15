В Андроповском округе при столкновении грузовиков пострадала 13-летняя девочка

В Андроповском округе 13-летняя девочка получила травмы при столкновении двух грузовиков на трассе «Кавказ». Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Авария произошла 14 июля в 17:10 на 300-м километре федеральной автодороги «Кавказ». Водитель грузовика «Мерседес», двигавшийся от Минеральных Вод к Невинномысску, не справился с управлением из-за превышения скорости и врезался в попутную «Газель».

Пострадавшая школьница была пристегнута ремнем безопасности. Её доставили в медицинское учреждение города.

За рулем «Мерседеса» находился 58-летний житель Предгорного округа, который за два года пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

По факту происшествия проводится проверка. Подробности аварии выясняются.

Тат Гаспарян