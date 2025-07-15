Степашин: страны Запада пытаются в последний раз разбить Россию

Бывший премьер-министр России в интервью «РИА Новости» выразил мнение, что западные страны не столько поддерживают Украину, сколько, используя конфликт, пытаются нанести серьезный урон РФ. Россия со своей огромной территорией, считает он, «никому не удобна» на Западе.

«На самом деле воюют не за Украину, пытаются все-таки еще раз, может быть, в последний раз, с последней попыткой разбить Россию. Разбили Советский Союз, ну и мы сами еще себе помогли, к сожалению. И есть, конечно, попытка разбить Россию»,— заявил Сергей Степашин.

Кроме того, в интервью агентству он также рассказал, что многие, кто уехал из России после начала военной спецоперации на Украине, хотели бы вернуться. По его словам, сложно будет вернуться только иноагентам, а тем, кто не «обливает грязью» России, ничего не угрожает.