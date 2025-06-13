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На обслуживание газового оборудования в метро Петербурга потратят 96 млн рублей

В Петербурге объявили конкурс на оказание услуг по техническому обслуживанию газового оборудования для объектов ГУП «Петербургский метрополитен». На соответствующую закупку с начальной (максимальной) ценой в 96,6 млн рублей обратил внимание «Ъ-СПб».

Фото: Пресс-служба «Метростроя Северной столицы»

Фото: Пресс-служба «Метростроя Северной столицы»

Согласно техзаданию, потенциальному подрядчику необходимо будет осуществлять техобслуживание КИП и автоматики газового и котельного оборудования, а также систем аварийного топлива, включая аварийные выезды на объекты петербургской подземки.

Заявки на конкурс принимаются до 27 июня 2025 года. Итоги подведут 4 июля. Контракт с исполнителем предполагается подписать на срок до конца августа 2028 года.

Прежде «Ъ-СПб» писал о конкурсе на оказание услуг по нанесению защитной (антивандальной) пленки на внутреннюю поверхность остекления салона вагонов поездов «Балтиец». На эти цели метрополитен Петербурга готов потратить 53,5 млн рублей.

Андрей Цедрик

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