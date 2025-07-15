На Дону количество преступлений снизилось на 5,3%

В Ростовской области количество совершаемых преступлений за первое полугодие 2025 года сократилось на 5,3%. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по региону Александр Речицкий в рамках пресс-конференции с журналистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам господина Речицкого, с начала года на Дону зафиксировали более 25 тыс. преступлений, что можно назвать «положительной тенденцией». Общая раскрываемость правонарушений в области составляет около 55%, тяжких — порядка 68%. На Дону с начала года раскрыли 46 уголовных дел по факту убийства и 175 — грабежей.

Константин Соловьев