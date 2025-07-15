Трамп оставил себе оригинальный трофей клубного чемпионата мира по футболу

Президент США Дональд Трамп в интервью спортивному стриминговому сервису DAZN заявил, что оригинальный трофей клубного чемпионата мира по футболу хранится в Овальном кабинете Белого дома. Победитель турнира — английский «Челси» — получил его копию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп с игроками «Челси»

Фото: Hannah McKay / Reuters Дональд Трамп с игроками «Челси»

Фото: Hannah McKay / Reuters

Клубный чемпионат мира прошел в США. Турнир прошел в обновленном формате, в нем приняли участие 32 команды. В финале «Челси» со счетом 3:0 обыграл французский ПСЖ.

Трамп заявил, что в марте 2025-го президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино привез трофей в Белый дом. Президент США утверждает, что представители FIFA решили не забирать его, а сделать новый: «Я спросил: когда вы собираетесь забрать трофей? Они (FIFA — ''Ъ'') сказали: ''Мы никогда его не заберём. Вы можете навсегда оставить его в Овальном кабинете. Мы создаём новый”», — рассказал Трамп.

Также Трамп забрал золотую медаль клубного чемпионата мира. После церемонии награждения камеры зафиксировали, как президент США с разрешения Инфантино положил медаль себе в карман пиджака.

Таисия Орлова