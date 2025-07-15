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В Ставропольском крае откроют крупный научный агроцентр

В Ставропольском крае появится крупный научный агроцентр. Его построят на площадке Ставропольского государственного аграрного университета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Всего, по решению Правительства России, в стране будет создано 10 таких центров в разных отраслях.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Центр займется разработкой беспилотных платформ для использования в полеводстве и садоводстве, систем для беспилотного мониторинга растений и диагностики тепличных растений.

Мария Хоперская

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