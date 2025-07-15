Ведущий врач Британии: через 50 лет выживаемость после рака увеличится в 4 раза

В ближайшие 50 лет выживаемость пациентов после лечения рака может вырасти в четыре раза, заявил в интервью Telegraph профессор Стивен Поуис, ведущий врач Национальной службы здравоохранения Великобритании.

По его словам, частота рака легких значительно снизится благодаря новым вакцинам, которые уже прошли успешные клинические испытания. Важную роль, отметил он, играют тесты, позволяющие выявлять генетический профиль человека. Это помогает быстро разрабатывать индивидуальные планы лечения.

Стивен Поуис отметил, что современные методы лечения рака развиваются такими темпами, что диагноз больше не должен восприниматься как смертельный приговор. Достижения в иммунотерапии, медикаментозном лечении и раннем выявлении болезни значительно увеличили продолжительность жизни больных, сохраняя ее качество.