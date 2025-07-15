Объявлен аукцион на получение права построить логистический центр в Новинках

Правительство Нижегородской области объявило о проведении электронного аукциона на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории в поселке Новинки. Выставленный на аукцион участок площадью 33,5 га расположен в границах улиц Парковой, Высокой, и Полетной. Рядом с ним проходит трасса р-158 Нижний Новгород — Саратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минград Нижегородской области Фото: Минград Нижегородской области

Начальная цена на право заключения контракта — 6,1 млн руб.

По данным регионального министерства градостроительной деятельности, на этом участке предусмотрено строительство логистического центра общей площадью до 150 тыс. кв. м.

По условиям аукциона, минимальный объем инвестиций в этот проект должен составить почти 12 млрд рублей. Построить комплекс необходимо до конца 2027 года.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в Новинках планируется построить логистический центр компании Wildberries. Соглашение о строительстве объекта основательница компании Татьяна Ким и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году. Тогда общий объем предполагаемых инвестиций в проект оценивался в 10 млрд руб.

Под строительство логистического центра был найден участок рядом с ЖК «Окский берег», но возникли проблемы с его получением в областную собственность.

В мае 2025 года проект прошел общественные обсуждения, во время которых нижегородцы высказались против строительства логистического центра в непосредственной близости от жилых домов. Они предложили перенести строительство в промышленную зону, а на участке в Новинках создать социальную инфраструктуру. Результаты слушаний носят рекомендательный характер.

По информации «Ъ-Приволжье», на стройплощадку застройщик может выйти уже в начале 2026 года.

Андрей Репин