ЖК бизнес-класса «Лестория» вошел в число лучших

Жилой комплекс бизнес-класса «Лестория» стал призером Всероссийского градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек летний ТОП ЖК-2025 в номинации «Лучшая эксплуатируемая кровля МКД». Проект отметили дипломом второй степени.

ЖК бизнес-класса «Лестория»



Жюри летнего конкурса ТОП ЖК-2025 определило лучшие жилые комплексы России. В этом году конкурс проводился по 21 номинации, участие приняли 328 жилых комплексов от 174 застройщиков со всей страны — всего было подано 582 заявки.

Видовые террасы на крышах домов жилого комплекса бизнес-класса «Лестория» являются одной из главных особенностей проекта. С кровли открываются живописные панорамы на море, горы и лес. Пространство оборудовано навесами с вертикальным озеленением, защищающими от солнца и непогоды, а также современными адиабатическими системами охлаждения. Для различных сценариев отдыха предусмотрена уличная мебель, в том числе шезлонги и качели. Кроме того, пространства делятся на зоны тихого отдыха и «соседские зоны», где можно собираться компаниями.

«ЖК "Лестория" соответствует стратегии девелопера, направленной на комплексное развитие территорий и формирование эргономичной городской среды. Помимо реализации концепции видовых террас, в жилом комплексе "Лестория" предусмотрена аквазона площадью 473 кв. м с двумя подогреваемыми бассейнами, доступными для жителей круглый год. Это пространство станет важным элементом, подчеркивающим принадлежность проекта к бизнес-классу»,— отметила Елена Плеханова, PR-директор федерального девелопера «Неометрия».

ЖК бизнес-класса «Лестория» состоит из шести зданий от 15 до 17 этажей и расположен в одном из самых экологически чистых и малозаселенных районов Сочи — Кудепсте, рядом с Национальным парком и Тисо-самшитовой рощей. Авторскую концепцию благоустройства разработало российское бюро SCAPE, создав 55 тематических зон на территории. Для жителей комплекса предусмотрена парковая зона и бамбуковая роща, а также активити-центр с площадками для мини-гольфа, локациями для спорта и релакса.

ЖК «Лестория» реализуется по договору КРТ, рядом с комплексом ФД «Неометрия» возвел и сдал самый крупный в ЮФО детский сад на 550 мест. Кроме того, компания построила новый капитальный мост и участок двухполосной автомобильной дороги, значительно улучшив транспортную ситуацию в районе.

Застройщик ООО СЗ «Родина»

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф

https://neometria.ru