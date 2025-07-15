Госдума одобрила введение уголовки за осквернение воинских мемориалов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки, вводящие уголовную ответственность за осквернение воинских захоронений и мемориалов памяти погибших при защите Отечества. Нарушителям предлагается назначать штраф до 3 млн руб., принудительные работы или лишение свободы до трех лет.

Проект поправок к ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение мемориалов памяти о защитниках Отечества) правительство внесло на рассмотрение 13 апреля. Документ предлагает заменить в этой статье фразу «уничтожение либо повреждение» на «уничтожение, повреждение либо осквернение».

Действующее законодательство уже предусматривает ответственность за «осквернение мест захоронения» (ст. 244 УК РФ), а также за публичное «осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества» (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). В пояснительной записке к проекту указывалось, что символами воинской славы или объектами захоронения являются не все мемориалы памяти о защитниках Отечества.

Подробнее — в материале «Ъ» «Памятникам добавят охраны».

Полина Мотызлевская