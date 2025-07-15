В Усть-Джегутинском районе проверяют нарушение прав многодетных семей

Усть-Джегутинская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения органами местного самоуправления законодательства при предоставлении бесплатно в собственность земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей. Об этом сообщила прокуратура Карачаево-Черкесской республики в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что на данную социальную поддержку в Усть-Джегутинском районе претендуют свыше 500 семей. Между тем, на протяжении 13 лет земельные наделы многодетным семьям в собственность не предоставлялись.

По результатам проверки прокурором направлены материалы в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц органа местного самоуправления. Ход и результаты процессуальной проверки контролируются надзорным ведомством.

Валентина Любашенко