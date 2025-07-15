В Кизильском районе инвалид погиб при пожаре в частном доме

В Кизильском районе Челябинской области произошел пожар в жилом доме на двух хозяев, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону.

Возгорание случилось в поселке Чапаевский. Во время происшествия в доме находилась семья. Две женщины и 15-летний подросток смогли самостоятельно эвакуироваться, однако мужчина, передвигавшийся на коляске, погиб — он не успел покинуть задымленное помещение.

Для ликвидации пожара были задействованы 11 человек и четыре единицы техники. Огонь охватил площадь в 60 кв. м. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Отмечается, что в доме отсутствовал пожарный извещатель, что могло бы предотвратить трагедию.

Анастасия Гемель