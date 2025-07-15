Александр Бастрыкин запросил доклад о ДТП с пострадавшим ребенком в Челябинске

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании инцидента с наездом электросамоката на 13-летнюю девочку в Челябинске. Девочка получила травмы. Уголовное дело возбуждено по статье 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта), сообщает пресс-служба СКР.

Следственные органы Челябинской области начали расследование. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР Алексею Колбасину предоставить доклад о ходе и результатах расследования.

Поручение взято под контроль центрального аппарата Следственного комитета России.

Дарья Мировщикова