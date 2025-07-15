В Челябинске растет число вакансий с гибридным графиком работы

В Челябинске доля вакансий с гибридным форматом работы составляет 2,8%. С начала года этот показатель увеличился на 0,4%. Наиболее востребованы гибридные вакансии в сферах маркетинга, рекламы и PR (15%), IT (13%), а также в инвестициях и консалтинге, сообщает пресс-служба hh.ru.

В среднем по городам-миллионникам процент гибридных вакансий вырос с 3,6% в январе до 4,5% в июне. Наибольший спрос на гибридный формат наблюдается в инвестициях и консалтинге, IT, а также маркетинге, рекламе и PR. Доля вакансий с полностью удаленным форматом работы остается стабильной и в июне 2025 года достигла 8%, не изменившись с января. Год назад этот показатель составлял 6%.

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Новосибирск входят в число регионов с наибольшим количеством гибридных вакансий. В Москве их доля составляет 11,1%, в Санкт-Петербурге — 6,8%, в Казани — 5,4%, а в Нижнем Новгороде и Новосибирске — по 5,1%.

Евгения Пономарева