В Челябинске произошел крупный пожар в здании лесоторговой компании

Крупный пожар произошел в Ленинском районе Челябинска. На улице Енисейской загорелось трехэтажное офисное здание, к котором расположена компания, занимающаяся производством и продажей пиломатериалов. Площадь открытого горения составила 120 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

В здании на Енисейской загорелась мансарда трехэтажного офисного здания. Пять человек самостоятельно эвакуировались. Пострадавших нет.

В ликвидации пожара участвовали 24 человека и семь единиц техники. Дополнительно была проложена магистральная линия от ближайшего гидранта, сформированы три звена газодымозащитной службы. Пожарным удалость предотвратить угрозу перехода огня на соседние здания.

По данным сервиса 2gis, в здании расположено ООО «Лесоторговая база» и столярный цех.