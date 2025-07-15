План США по введению пошлин затронет покупателей нефти и газа из России

Пошлины в отношении России в размере 100%, которые президент США Дональд Трамп пригрозил ввести, будут распространяться в том числе на страны, которые закупают российские нефть, газ и другие ископаемые.

О том, что вторичные пошлины распространяются на энергоносители, уточнил представитель Белого дома The Washington Post. Он пояснил, что тарифы на импорт из стран, которые закупают в России энергоносители, также составят 100%.

14 июля Дональд Трамп заявил, что введет пошлины на импорт из России, если боевые действия на Украине не завершатся в течение 50 дней. Его предложение схоже с законопроектом о введении пошлин в размере 500%, который уже начал рассматривать Конгресс США. Издание Politico писало, что продвижение документа приостановлено после заявления господина Трампа.

Подробнее — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».