Внешнеторговый оборот Горного Алтая вырос на 26% в 2024 году

Внешнеторговый оборот Республики Алтай в 2024 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 26%. Данные привел и. о. министра экономического развития Сергей Боровиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Господин Боровиков представил правительству стратегию внешнеэкономической деятельности Республики Алтай до 2030 года. Заседание республиканского кабмина состоялось 15 июля.

80,8% объема внешнеторгового оборота пришлось на экспорт. При этом в статистике учитываются товары компаний, зарегистрированных в Горном Алтае, но осуществляющих деятельность в других регионах.

«Основным экспортным товаром, производимым в Республике Алтай, является продукция агропромышленного комплекса: панты марала консервированные и сельхозживотные»,— отметил господин Боровиков. Основными торговыми партнерами региона являются Казахстан, Кыргызстан, Китай, Южная Корея и Монголия.

Стратегия внешнеэкономической деятельности предусматривает рост экспорта продукции АПК в 1,9 раза к 2030 году по сравнению с 2021-м, а также увеличение объема туристических услуг втрое к показателю 2023 года. В 2024-м экспорт услуг из Республики Алтай составил $19,6 млн (79% — услуги в сфере туризма).

Валерий Лавский