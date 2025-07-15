На Урале будут судить брата и сестру за убийство домашних собак кувалдой

Ирбитский районный суд в Свердловской области рассмотрит уголовное дело брата и сестры, которые обвиняются в убийстве трех домашних собак с помощью кувалды, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Прокуратура Байкаловского района утвердила обвинительное заключение по пп. «а», «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным с целью причинения боли и страданий, из корыстных побуждений, повлекшее гибель, группой лиц по предварительному сговору, в отношении нескольких животных).

Следствие установило, жительница деревни Сергина попросила старшего брата поухаживать за своими собаками с кличками Мартин, Люцифер и Малыш, пока ее нет — она уехала на работу вахтовым методом. Однако племянник потерпевшей решил избежать затрат на кормление животных. Вечером 8 апреля, в районе 18:00-19:00, он вместе с сестрой расправился с животными: сестра держала ногой цепь Мартина, а брат ударил пса кувалдой по голове. Затем он самостоятельно несколько раз ударил кувалдой по головам Малыша и Люцифера. Все животные погибли от полученных травм. На следующий день оперативники получили сообщение о нахождении трупов собак в мусорном контейнере.

Ранее в Алапаевске (Свердловская область) суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год и 10 месяцев Илье Ширшеву за убийство кошек. По данным полиции, они съели его еду — в ярости обвиняемый жестоко расправился с двумя животными, а их тела выбросил в желоб с навозом.

Ирина Пичурина