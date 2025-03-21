В Алапаевске (Свердловская область) суд вынес приговор работнику фермы, признав его виновным в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель (ч. 2 ст. 245 УК РФ), сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работник фермы в Свердловской области осужден за жестокое убийство кошек

Фото: Валерий Горелых Работник фермы в Свердловской области осужден за жестокое убийство кошек

Фото: Валерий Горелых

По данным полиции, 26 ноября 2024 года в полицию поступило сообщение о видеозаписи, на которой молодой человек издевается над двумя кошками на ферме в селе Ярославское. В ходе проверки выяснилось, что 23-летний разнорабочий Илья Ширшев обнаружил, что кошки съели его еду, оставленную на столе. В ярости обвиняемый жестоко расправился с двумя кошками, а тела животных выбросил в желоб с навозом.

«В ходе расследования фигурант свою вину признал, в содеянном раскаялся. Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Полиция изъяла видеозаписи и опросила свидетелей.

Суд признал Илью Ширшева виновным и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год и 10 месяцев с удержанием 15% заработной платы.

Приговор не вступил в законную силу.

Полина Щуцкая