Работник фермы в Свердловской области осужден за жестокое убийство кошек
В Алапаевске (Свердловская область) суд вынес приговор работнику фермы, признав его виновным в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель (ч. 2 ст. 245 УК РФ), сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Работник фермы в Свердловской области осужден за жестокое убийство кошек
Фото: Валерий Горелых
По данным полиции, 26 ноября 2024 года в полицию поступило сообщение о видеозаписи, на которой молодой человек издевается над двумя кошками на ферме в селе Ярославское. В ходе проверки выяснилось, что 23-летний разнорабочий Илья Ширшев обнаружил, что кошки съели его еду, оставленную на столе. В ярости обвиняемый жестоко расправился с двумя кошками, а тела животных выбросил в желоб с навозом.
«В ходе расследования фигурант свою вину признал, в содеянном раскаялся. Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Полиция изъяла видеозаписи и опросила свидетелей.
Суд признал Илью Ширшева виновным и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год и 10 месяцев с удержанием 15% заработной платы.
Приговор не вступил в законную силу.