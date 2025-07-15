Петербуржцы этим летом на 22% чаще пытались устроиться на работу

Жители Санкт-Петербурга за последние 30 дней опубликовали свыше 532 тыс. резюме. Это превосходит соответствующий период прошлого лета на 22%, сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Активнее остальных были топ-менеджеры. Они разместили на 33% больше резюме. Специалисты из автосферы искали работу на 32% чаще. На третьей строчке разместились представители сферы стратегии и консалтинга, у них стало на 31% больше резюме.

За последние 30 дней также выросла активность работников сферы продаж — +27%. Зафиксировано стремление найти работу также среди IT-специалистов (+27%), HR-менеджеров (+25%) и работников сферы транспорта и логистики (+24%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что cредняя зарплата медицинских специалистов в Петербурге выросла до 80,5 тыс. рублей.

Татьяна Титаева