Средняя зарплата медицинских специалистов в Петербурге выросла до 80,5 тыс. рублей

C начала года петербургские работодатели разместили более 20 тыс. вакансий в сфере медицины и фармацевтики, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом (около 17 тысяч). Исследование провели аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольший спрос приходится на врачей. С начала года в Петербурге не хватало более 8,8 тыс. врачей разных специализаций, что составляет 43% от всех вакансий в медицинской сфере города. Младший медицинский персонал занимает второе место по спросу с более чем 4 тыс. вакансий (26%). Лаборанты и ассистенты врачей — на третьей строчке, каждая из этих категорий составляет по 5% вакансий.

Медианная зарплата в медицинской сфере в среднем по России достигла 78 тыс. рублей, что на 16% больше, чем в 2024 году. В Петербурге этот показатель вырос на 14% и составил 80,5 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ощущение себя ценным сотрудником дает 72% петербуржцев мотивацию работать.

Дарья Астанина