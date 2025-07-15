Уралкриомаш отгрузил первую партию контейнеров-цистерн для углеводородных газов

Компания «Уралкриомаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод» ГК «Ростех») отгрузила первую партию контейнеров-цистерн для транспортировки и временного хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ), сообщили в пресс-службе Уралвагонзавода. На сегодня предприятие является единственным в России производителем таких контейнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода

Контейнеры созданы на базе 40-футовых стандартных контейнеров, их разработали по заказу «Газпром гелий сервис». Работа по созданию началась в 2023 году, первый опытный образец был представлен в 2024 году, а серийное производство началось в 2025 году. СУГ-контейнеры прошли сертификацию в Российском морском регистре судоходства и соответствуют международным стандартам безопасности. Модель КЦ-44/1,8 предназначена для перевозки автотранспортом, но также может использоваться на железнодорожных платформах и морских судах, перевозить до 18 тонн продукции при температуре от -40° до +50°.

Общая партия спецоборудования составляет крупнейший и единственный в России парк облегченных контейнеров-цистерн для перевозки СУГ. Завершить поставку оборудования планируется до конца текущего года. «Формирование собственного парка специализированных контейнеров-цистерн — важный этап в развитии логистики сжиженных газов. Взаимодействие с "Уралкриомаш" с самого начала ориентировано на создание инновационных решений для российской промышленности. Разработанный СУГ-контейнер стал революционным решением в сфере логистики сжиженных газов»,— рассказала генеральный директор «Газпром гелий сервис» Любовь Бриш.

Напомним, Уралкриомаш представил первый в России облегченный контейнер-цистерну для СУГ на Петербургском международном газовом форуме в октябре прошлого года.

Ирина Пичурина