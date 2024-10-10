Первый в РФ контейнер для перевозки углеводородных газов создали на Урале

Уральская компания «Уралкриомаш» (в составе Уралвагонзавода входит в Ростех) и «Газпром гелий сервис» представили первый в России облегченный контейнер-цистерну для перевозки и временного хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ), сообщила пресс-служба Уралвагонзавода. Оборудование презентовали на Петербургском международном газовом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ООО «Газпром гелий сервис» Фото: Пресс-служба ООО «Газпром гелий сервис» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба ООО «Газпром гелий сервис» Фото: Пресс-служба ООО «Газпром гелий сервис»

Опытный образец контейнера-цистерны модели КЦ-44/1,8 типа Т50 изготовлен на базе стандартного 40-футового контейнера и предназначен для транспортировки и хранения пропана, бутана и их смесей, вместимость — 44 куб. м. Он изготовлен из судостроительной стали, что обеспечивает прочностные характеристики изделия и облегчает его вес. Цистерна способна выдерживать температуры от -40° до +50°, а при максимальной массе продукции более 18 тонн вес контейнера не будет превышать 29,6 тонн, что позволит осуществлять его транспортировку по автомобильным дорогам, но также она может производиться водным и железнодорожным транспортом.

Контейнер-цистерна прошел полный цикл испытаний, предусмотренный правилами Российского морского регистра судоходства (РМРС), и получил свидетельство о соответствии требованиям Международной конвенции по безопасным контейнерам (КБК/CSC), Международного кодекса морской перевозки опасных грузов (МК МПОГ), Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ/ADR), разрешающих его эксплуатацию.

Ирина Пичурина