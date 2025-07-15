Красноярский «Техполимер» подал иск о взыскании с поставщика 79 млн рублей

В Арбитражный суд Красноярского края поступил иск ЗАО «Техполимер» к ООО «РН-бурение» (Москва) о взыскании 79,4 млн руб.

Суть претензий не раскрывается. По данным «СПАРК-Интерфакс», речь идет о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору поставки.

ГК «Техполимер» — один из крупнейших российских производителей геосинтетики для транспортного строительства, горнодобывающей промышленности, гидротехнической отрасли и сельского хозяйства. Организация зарегистрирована в Дивногорске (Красноярский край) в 2001 году. По итогам 2024 года выручка ЗАО «Техполимер» составила 8,32 млрд руб., чистая прибыль — 23 млн руб.

Михаил Кичанов