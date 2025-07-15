В Зольском районе Кабардино-Балкарии построят еще один сквер

Новый сквер разбили в пос. Каменномостское, в котором проживает свыше 6,5 тыс. чел. Место досуга появится на ул. Лихова вблизи частного сектора, школы и детского сада. Об этом сообщает администрация главы КБР в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

По информации ведомства, строители подготовили основание пешеходных дорожек и игровой зоны, больше половины территории выложили тротуарной плиткой.

«В ближайшее время начнется устройство ограждения по периметру, монтаж осветительных приборов. Также установят скамейки и урны. Все элементы будут гармонично интегрированы в существующую инфраструктуру»,— приводятся в сообщении слова представителей администрации.

На реализацию проекта выделено порядка 7 млн руб. Работы ведутся на средства региональной программы «Формирование современной комфортной среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Валентина Любашенко