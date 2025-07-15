«Красноярская межрайонная больница №3» закрыта из-за угрозы для жизни пациентов

Суд приостановил работу стационаров КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница №3», аварийное состояние которых создавало угрозу жизни и здоровью пациентов. Решение было принято по результатам прокурорской проверки неврологического и терапевтического корпусов медучреждения, построенных в 1956 и 1961 годах, сообщили в краевой прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как рассказали в надзорном ведомстве, здания больницы «не дождались капитального ремонта, превратившись в опасные для пациентов и персонала сооружения». «Трещины в стенах, промерзающие окна, прогибающиеся полы и отсутствие водоснабжения в палатах — лишь неполное описание технического состояния помещений»,— говорится в сообщении.

По постановлению прокурора сотрудники «Красноярской межрайонной больницы №3» оштрафованы на 20 тыс. руб. за нарушение лицензионных требований по оснащению стационарных отделений (ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ). Проверка ведомства показала, что в отделениях не хватает самого необходимого: противопролежневых матрасов, функциональных кроватей, системы централизованной подачи кислорода и так далее.

Пациенты больницы распределены между красноярскими стационарами.

Михаил Кичанов