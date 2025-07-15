За сутки на Дону потушили 20 техногенных пожаров

За прошедшие сутки в Ростовской области пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по региону ликвидировали 20 техногенных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сообщении также говорится, что за минувшие 24 часа пожарные потушили 15 загораний сухой растительности. Кроме того, специалисты МЧС устранили последствия трех дорожно-транспортных происшествий, в которых были спасены два человека.

Для борьбы с огнем привлекались 448 человек и 112 единиц техники.

Валентина Любашенко