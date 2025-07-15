В Хакасии планируют собрать 153 тыс. тонн зерна

Урожай зерновых и зернобобовых культур в Хакасии в этом году может составить 153 тыс. т. Прогнозные данные привел министр сельского хозяйства и продовольствия республики Сергей Труфанов на заседании регионального правительства 15 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Из общего объема на пшеницу, по предварительным оценкам, придется 79 тыс. т. Еще 10 тыс. т составит урожай ячменя, 53,5 тыс. т — овса, 5,3 тыс. т — гречихи, 6,1 тыс. т — гороха. По словам господина Труфанова, синоптики считают, что осень будет «теплой и благоприятной» для уборочной кампании.

Урожай масличных культур прогнозируется в объеме 23,5 тыс. т в связи с расширением посевов. «Масличный лен на сегодняшний день является высокомаржинальной культурой, поставляется за рубеж, поэтому сельхозпредприятия отдают ему предпочтение перед зерновыми культурами пшеницей и гречихой, которые, к сожалению, переживают падение оптовых закупочных цен»,— пояснил министр.

В 2024 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Хакасии составил около 150 тыс. т при средней урожайности 14,5 ц/га. Было получено 3,8 тыс. т льна и 13,6 тыс. т рапса.

Валерий Лавский