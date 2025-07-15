Космический грузовой корабль «Тяньчжоу-9» пристыковался к станции «Тяньгун»

Китайский космический грузовик «Тяньчжоу-9» успешно состыковался с главным модулем орбитальной станции «Тяньгун», сообщило Центральное телевидение Китая 15 июля. Корабль доставил на станцию около 6,5 т груза — провиант, оборудование, скафандры, комплект тренажеров, оборудование для научных экспериментов.

Грузовик был запущен на орбиту с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань в 5:34 по местному времени (00:34 мск) при помощи ракеты «Чанчжэн-7». Ракета способна поднимать на низкую околоземную орбиту до 14 т груза, на геостационарную орбиту — до 5,5 т.

На станции «Тяньгун» с апреля находятся трое тайконавтов миссии «Шэньчжоу-20» - Чэнь Дун (командир экипажа), Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе.

Эрнест Филипповский, Хабаровск