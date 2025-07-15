Филиал РЖД на Дальнем Востоке зафиксировал спад перевозок контейнеров на 6,3%

Перевозки контейнеров на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО РЖД) в январе—июне сократились на 6,3% к аналогичному периоду прошлого года, сообщила служба корпоративных коммуникаций перевозчика. Всего во всех видах сообщения перевезено 568 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ, TEU), в том числе во внутреннем сообщении отправлено 106,2 тыс. ДФЭ (спад 0,4%).

Как сообщается в пресс-релизе ДВЖД, количество груженых контейнеров составило 520,5 тыс. ДФЭ, что на 6,7% меньше показателя первого полугодия 2024 года. В этих контейнерах перевезено 6,3 млн т грузов (спад 2,4%).

В частности, перевозчик показывает сокращение погрузки в контейнерах машин, станков и двигателей на 6,6% (до 81,9 тыс. ДФЭ). Вместе с тем, промтоваров народного потребления погружено больше на 7,8% (72,8 тыс. ДФЭ), бумаги — на 20% (16 тыс. ДФЭ), остальных продовольственных товаров — на 6,5% (15,7 тыс. ДФЭ), огнеупорных материалов — на 40% (1,7 тыс. ДФЭ), сельскохозяйственных машин — на 11,7% (2,2 тыс. ДФЭ).

Ранее ДВЖД показала сокращение суммарной погрузки в январе—июне на 4,9% к аналогичному периоду прошлого года, до 35,7 млн т. Грузооборот за отчетный период вырос на 2,1%, более чем до 122,3 млрд тарифных тонно-километров.

Эрнест Филипповский, Хабаровск