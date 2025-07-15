Постпред США при НАТО заявил, что ждет реакции Путина на слова Трампа

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер выразил уверенность, что заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о военной поддержке Украине и возможных пошлинах против РФ вызовут реакцию у президента России Владимира Путина.

«Он (Владимир Путин) отреагирует. Не только на то, что американское оружие стало легкодоступным для украинцев за счет Европы. Но он также отреагирует на эти пошлины для Китая, Индии и других, покупающих его нефть»,— сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Господин Уитакер назвал решение Дональда Трампа поставлять Украине оружие за счет Европы «отличным следующим шагом» к завершению конфликта на Украине.

14 июля Дональд Трамп сделал обещанное заявление по украинскому кризису, пообещав начать поставки оружия Киеву на деньги европейских союзников и пригрозив ввести «очень суровые» пошлины в 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если за 50 дней не будет достигнут мир на Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».