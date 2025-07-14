Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на автомобиль в Курской области

Дрон ВСУ атаковал автомобиль между селами Озерки и Гирьи Беловского района Курской области, пострадали два человека — мужчина и женщина. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы района Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

60-летняя женщина получила множественные слепые осколочные ранения левой кисти, лица, шеи и груди. У 57-летнего мужчины диагностированы открытая черепно-мозговая травма, перелом теменных костей и проникающие осколочные ранения грудной клетки. Он находится в критическом состоянии.

Оба пострадавших доставлены в Беловскую ЦРБ, после оказания первой помощи их перевезут в Курскую областную больницу.

Опасность атаки БПЛА действует в Курской и Белгородской областях, а также в Елецком районе Липецкой области.