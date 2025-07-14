Гутерриш прокомментировал угрозы Трампа ввести санкции против России

ООН считает любые шаги, направленные на решение российско-украинского конфликта, очень важными. Однако они должны соответствовать нормам международного права. Так на пресс-конференции генсек организации Антониу Гутерриш прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о новых санкциях против России.

«Все, что может внести вклад в реализацию этих целей (установлению режима прекращения огня — "Ъ"), будет важным, если это осуществляется в соответствии с международным правом», — сказал господин Гутерриш (цитата по ТАСС).

Сегодня Дональд Трамп повторил, что разочарован позицией России по Украине, и дал Москве 50 дней на достижение мира. Иначе, пригрозил он, США введут «очень суровые» пошлины в отношении российских товаров — в размере 100%.