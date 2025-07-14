Захарова назвала «абракадаброй» слова Рютте о российской делегации в Стамбуле

Представитель МИД Мария Захарова назвала «абаркадаброй» возмущения генсека НАТО Марка Рютте насчет состава российской делегации на переговорах в Стамбуле. По ее словам, такое отношение свидетельствует о «безграмотности натовских деятелей».

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«Этот „какой-то историк“ — специалист по международным отношениям, ученый, государственный деятель Владимир Ростиславович Мединский», — написала госпожа Захарова в Telegram-канале.

Она также обратила внимание господина Рютте на украинскую делегацию. Ее возглавлял Рустам Умеров, который, по словам госпожи Захаровой, «всю жизнь был менеджером в телефонной компании».

Сегодня Марк Рютте раскритиковал состав российской делегации на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Возглавлял ее помощник президента России Владимир Мединский, которого господин Рютте назвал «каким-то историком». По его словам, Россия не прислала в Стамбул «серьезных людей».