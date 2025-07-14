В Ярославле показали эскиз бюста адмирала Ушакова

Общественная палата единогласно поддержала установку бюста адмирала Федора Ушакова на территории возле Речного вокзала. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев и опубликовал эскизы объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что право установки бюста получил ЯрГУ им. Демидова в качестве специального приза по итогам студенческой исторической игры «Федор Ушаков и его время». Сам бюст будет подарком фонда Андрея Первозванного городу.

«Открытие памятника планируем в начале августа»,— написал господин Евраев.