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В Ярославле показали эскиз бюста адмирала Ушакова

Общественная палата единогласно поддержала установку бюста адмирала Федора Ушакова на территории возле Речного вокзала. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев и опубликовал эскизы объекта.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что право установки бюста получил ЯрГУ им. Демидова в качестве специального приза по итогам студенческой исторической игры «Федор Ушаков и его время». Сам бюст будет подарком фонда Андрея Первозванного городу.

«Открытие памятника планируем в начале августа»,— написал господин Евраев.

Выдающийся флотоводец, адмирал Федор Ушаков родился в 1745 году в сельце Бурнаково Романовского уезда Ярославской губернии в семье мелкопоместного дворянина. Крещен адмирал был в Церкви Богоявления на Острову в селе Хопылево Ярославской области. В прошлом году церкви передали частицу мощей адмирала.

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