В Ярославле показали эскиз бюста адмирала Ушакова
Общественная палата единогласно поддержала установку бюста адмирала Федора Ушакова на территории возле Речного вокзала. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев и опубликовал эскизы объекта.
Фото: Правительство Ярославской области
«Ъ-Ярославль» сообщал, что право установки бюста получил ЯрГУ им. Демидова в качестве специального приза по итогам студенческой исторической игры «Федор Ушаков и его время». Сам бюст будет подарком фонда Андрея Первозванного городу.
«Открытие памятника планируем в начале августа»,— написал господин Евраев.
Выдающийся флотоводец, адмирал Федор Ушаков родился в 1745 году в сельце Бурнаково Романовского уезда Ярославской губернии в семье мелкопоместного дворянина. Крещен адмирал был в Церкви Богоявления на Острову в селе Хопылево Ярославской области. В прошлом году церкви передали частицу мощей адмирала.